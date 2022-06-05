Прямая демократия имеет глубокие корни в казахской истории — эксперт о референдуме

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В столице продолжается онлайн-марафон — в течении всего дня референдума по конституционным поправкам, на котором выступают казахстанские эксперты, политологи и депутаты парламента РК, передаёт BaigeNews.kz

Политолог, президент фонда AIN Citadel, член Европейской и Международной ассоциаций политических консультантов, представитель Ассоциации профессиональных политических консультантов в Казахстане Ассоль Мирманова в своём выступлении на онлайн-марафоне рассказала о том, насколько идея прямой демократии укоренена в истории кочевого прошлого наших предков.

"Я писала в своей книге, изданной в прошлом году в Австрии, о степной демократии, то есть о нашем прошлом. Наши предки голосовали в буквальном смысле ногами и в любой момент могли откочевать на соседние земли, если чувствовали, что власть имущие были несправедливы к народу. И тогда для нас не существовал вопрос гендерного баланса или демократии. Потому что мы решили его задолго до западной цивилизации, несмотря на то что кочевая цивилизация была давно. Женщины имела право выражать своё мнение наравне с мужчинами. На самом деле демократия есть у нас в крови, нам осталось просто вспомнить, кто мы, вспомнить наше прошлое", — сказала эксперт.

Она также отметила, что нужно отнестись к этому с позитивом, не искать какие-то проблемы вовне, но принять всё, что было в нашей истории, сделать из этого выводы и продвигать те процессы, которые близки казахстанцам.

"Референдум, которые проходит сегодня, — это такой же инструмент прямой демократии, который уже знаком нашему народу, поэтому я уверена в том, что мы сможем проголосовать и помочь нашей стране использовать все наши возможности для построения демократического государства. Главное, нам оставаться последовательными и нести ответственность за свою страну", — заключила Мирманова.