Дело замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой поступило в суд

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В производство суда № 2 Атырау 26 мая поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой, передаёт АкЖайык.

Также в суд поступило уголовное дело в отношении руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева.

Хаменову и Рыскалиева обвиняют по п. 2 ч. 3 ст. 366 Уголовного кодекса РК "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору".

10 декабря 2021 года заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова была задержана по подозрению в получении взятки в 4,5 миллиона тенге за заключение договора госзакупок для установки памятника Абаю в Атырау.

Сначала Хаменову поместили в ИВС, однако позже суд решил отправить ее под домашний арест, ссылаясь на то, что женщина мать-одиночка, воспитывающая двоих малолетних детей.

Позже аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов прокомментировал громкое задержание своего заместителя.



22 декабря стало известно, что Бакытгуль Хаменову арестовали и поместили в СИЗО. В суде объяснили такое решение, отметив, что чиновница имеет прочные социальные связи в регионе и может оказать давление на объективное расследование дела.