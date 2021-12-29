Дело Стати: сможет ли Казахстан взыскать полную сумму по иску

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Министр Бекетаев в очередной прокомментировал этот судебный процесс.

Министр юстиции Марат Бекетаев прокомментировал вопрос об иске Казахстана против бизнесмена Стати, передает BaigeNews.kz. По его словам, не только Казахстан предъявляет претензии к Стати.

"Этот ущерб можно рассчитывать по-разному. Если говорить о прямых расходах на юристов - это первый блок, который можно рассчитать, второе - можно рассчитать репутационные издержки. Третье – Национальный банк может предъявить претензии о потере, об упущенной выгоде, в то время как средства были размещены на специальном исковом счете. То есть они были заморожены - в это время активно фонды не работали так, как могли бы. Эту разницу тоже нужно высчитывать по определенной формуле, в принципе тоже можно предъявить", - сказал он.

Министр уточнил, что важна даже не попытка взыскать обязательные максимальные суммы. Он подчеркнул: важнее доказать, что Казахстан обладает необходимыми ресурсами выявлять таких мошенников.

"Стати сам проживает в Молдове, имущество у него по многим другим судебным процессам уже заморожено основное. У него много кредиторов, его преступная деятельность продолжается не один год, и не только Казахстан сейчас предъявляет претензии к Стати. В перспективе полную сумму, скорее всего, взыскать не получится. Важнее доказать, что Казахстан обладает необходимыми ресурсами выявлять таких мошенников, сопротивляться таким агрессивным действиям. Когда этот сигнал в целом на международном фондовом и инвестиционном рынках основные игроки получат, они будут понимать, что Казахстан развивается, как и его правовая система. Соответственно, инвестировать в Казахстан можно и нужно", - резюмировал глава Минюста.

Напомним, со всеми документами по судебному разбирательству Стати с Казахстаном можно ознакомиться на специальном сайте.

Кроме того, 1 ноября стало известно, что бизнесмены Стати признали поражение в суде против Казахстана в США. 17 ноября Казахстан выиграл суд по делу Стати в Бельгии. А 22 ноября 2021 года Анатол и Габриель Стати признали, что их временный арест в Бельгии на активы Нацфонда в размере 530 миллионов долларов США должен быть отменен.