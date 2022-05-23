Делегация США посетит Казахстан для обсуждения программы реформ в РК

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Делегация администрации 23-27 мая посетит Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Целью визита называют укрепление отношений США со странами Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Сообщается, что делегацию возглавит помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу.

В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими чиновниками и лидерами гражданского общества. На повестке будут обсуждение программы реформ в республике, усиление защиты прав человека, а также расширение прав и возможностей женщин.