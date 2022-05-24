Руководители Нацкомиссии по делам женщин встретились с активистками Атырау

Ответственные лица рассказали женскому активу города о предлагаемых для референдума поправках в Конституцию.

Сенатор Ляззат Сулеймен и общественный деятель Елена Тарасенко встретилась с женскими активистками Атырау, передает BaigeNews.kz.

Два заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан — сенатор Ляззат Сулеймен и общественный деятель РК Елена Тарасенко — встретились с женским активом Атырауской области.

Гостьи из столицы обсудили реформы, происходящие в стране с подачи президента РК Касым-Жомарта Токаева. Поговорили и о референдуме по внесению изменений в Конституцию страны. Ляззат Сулеймен основательно рассказала о вносимых поправках.

Сенатор отметила, что в рамках визита в область они провели встречи в нескольких форматах, где рассказали о предлагаемых для референдума поправках в Конституцию.

"Сейчас нужны эти изменения. В ходе поездки в Атыраускую область мы побывали в Махамбетском, Индерском районах, встретились с населением. Тогда мы услышали мнения жителей о том, что они поддерживают проведение референдума, — сообщила сенатор.

Спикер также высказала мнение об активности депутатов, внимании к мнению народа, сближении власти и народа.

Участники встречи подняли проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, разводами, воспитанием особых детей, поддержкой социально уязвимых слоев населения. Женщины подняли также вопрос о снижении пенсионного возраста для женщин.