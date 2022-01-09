Дефицита донорской крови нет в Алматы и Нур-Султане

Научно-производственный центр трансфузиологии города Нур-Султана выразил благодарность всем донорам, посетивших центр, передает корреспондент BaigeNews.kz
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За последние дни центр крови посетило порядка 700 человек, желавших оказать помощь и сдать кровь. В настоящее время запасы банка крови пополнены и дефицита донорской крови нет, в том числе и в Алматы. Донорская кровь для обеспечения больниц имеется в полном объёме.
"Просим доноров, посещать центр крови в будние дни на постоянной основе в течение года, для регулярного пополнения банка крови. Кровь имеет сроки годности и каждый день нужна пациентам, поэтому не забывайте один раз в два месяца найти время и посетить наш центр, возможно, именно в вашей группе крови остро нуждаются", - сказали в пресс-службе центра крови столицы.