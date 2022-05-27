Дебаты о конституционных поправках организовала Международная образовательная корпорация

В Международной образовательной корпорации прошли дебаты на тему "Вторая республика или Новый Казахстан, что это значит для народа?", посвященные вопросам разъяснения конституционных поправок, передаёт BaigeNews.kz
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Мероприятие приурочено к общереспубликанскому референдуму 5 июня, посвященному внесению изменений в Конституцию Казахстана. Формат дебатов — британский парламентский. В них приняли участие две команды — представители дебатного клуба Международной образовательной корпорации, студентов-активистов. Всего в дебатах участвовали более 40 человек.
На прениях рассмотрели вопросы предстоящего республиканского референдума. Студенты выразили свое мнение о конституционных реформах для успешного политического, социального, экономического и культурного развития страны.
Словесные баталии проходили на темы образования в учебных заведениях государства, экологической составляющей страны, борьбы с коррупцией, снабжения интернет-ресурсами в малонаселенные пункты, состояния дорог и автомагистралей. Студент колледжа KazGASA Махамбет Кокимов считает, что проведение республиканского референдума — это один из важных шагов в реализации идеи Нового Казахстана.
Студент МОК Елдос Курманжан в своём выступлении отметил, что светлое будущее страны в руках молодежи со знаниями.
"Новый Казахстан должен соответствовать пониманию интеллектуального поколения, образованного молодого любознательного и созидательного гражданина. Поэтому проведение разъяснительных работ, мероприятий, в том числе дебатов, в данном случае актуально. Студенческие дебаты положительно влияют на молодежь, формируют гражданскую позицию, повышают политическую вовлечённость молодежи и глобальную гражданственность", — считают организаторы.