"Давления госорганов на бизнес должно быть меньше" — эксперты о встрече Токаева с предпринимателями

Фото: inform.kz

Президент Токаев провёл встречу в Акорде с отечественными предпринимателями. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с представителями бизнеса о том, какие, по их мнению, проблемы и вопросы, о которых говорил глава государства на этой встрече, наиболее насущные для отрасли.

Руководитель аппарата НПП РК "Атамекен" Бауыржан Оразгалиев отметил, что на сегодняшней встрече было около 80 бизнесменов и, если раньше такие встречи были больше с крупными бизнесменами, в этот раз был также представлен средний и малый бизнес. В этом плане баланс был выдержан.

"Президент дал конкретные поручения, но при этом мы как предприниматели, которые приехали со всех регионов страны, высказали свои предложения и мнения. К примеру, наши предприниматели предложили продлить мораторий на проверку бизнеса ещё на один год. Нынешний мораторий действует до конца 2022 года и теперь предлагают его продлить как минимум ещё на один год, в том числе из-за последствий пандемии", — сказал Оразгалиев.

По его словам, были также предложения, касающиеся того, что малый бизнес часто находится в тени, потому что ему тяжело платить налоги. В связи с этим есть предложение для микробизнеса — установить один фиксированный налог на уровне двух-трёх процентов.

"Также были предложения в части правовой практики. Представители бизнеса часто жалуются на давление со стороны контролирующих органов. Наше предложение было в том, чтобы принципы взаимодействия с бизнесом изменить, сделать это взаимодействие не карательным, но больше направленным на профилактику. Предприниматель не должен доказывать, что он не виноват. Упор должен быть не на жёстких проверках, а на профилактику, то есть на систему управления рисками", — сказал спикер.

Заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Ербол Устемиров сказал, что сегодня прошла важная встреча главы государства с предпринимателями.



"Атамекен" поднял насущные и актуальные проблемы для бизнеса, в том числе касающиеся мер господдержки в части разработки концепции новой экономической политики. Отдельный вопрос у нас был по репрессивному характеру контролирующих и правоохранительных государственных органов. У нас, к сожалению, проверки со стороны государственных органов проводятся не на основе системы управления рисками, в целом если сравнивать с передовыми странами, у нас в этом направлении работа хромает", — сказал Ербол Устемиров.



Он отметил, что они эту проблему перед президентом поставили.



"Мы сказали о том, что со стороны правоохранительных органов много необоснованно возбуждённых уголовных дел, необоснованно проводимых процессуальных действий со стороны органов уголовного преследования, таких как обыски, выемки, аресты счетов. Всё это, конечно, является для предпринимателей большим стрессом. У нас есть отдельная статистика по предприятиям, которые после таких возбуждённых уголовных дел обанкротились", — сказал эксперт.

Спикер отметил, что посыл, который был у президента на встрече, важен для казахстанских бизнесменов.



"Он сегодня отдельно поддержал нашу инициативу ускорения судебной реформы. Мы все знаем, что председатель Верховного суда Жакип Асанов большую работу проводит, происходят изменения кадровой политики судов. Но когда у предпринимателей спрашиваем, то видно, что уровень доверия бизнеса к судам не так уж сильно увеличился. Поэтому мы понимаем, что судебной реформе необходимо было придать динамики. Президент это поддержал и сегодня отметил, что нужно ускоряться и довести судебную реформу до логического завершения. Потому что в любом государстве самым фундаментальным является правильно работающая судебная система", — сказал Устемиров.