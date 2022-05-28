Давку в супермаркете из-за сахара устроили жители Уральска

Фото: кадр из видео

В Уральске сахарный ажиотаж. Посетители одного из супермаркетов устроили давку, спеша заполучить заветные два килограмма сахара – такой лимит сейчас установлен в области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz

Видео инцидента распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как сначала люди толкаются у входа в торговый зал, а затем эта толпа устремляется в помещение. При этом некоторые люди падают, в том числе и пожилые, но на них никто не обращает внимания. В самом торговом зале выясняется, что сахар уже раскуплен. В пресс-службе акима города сообщили, что местные исполнительные органы принимают меры по налаживанию поставок сахара. Так, посредством АО "НК "Продкорпорация" в область поставлено 204 тонны удешевлённого сахарного песка, который был реализован в торговые сети Уральска и в районах области.

Кроме этого, произведена оплата шести вагонов сахара в объёме 408 тонн. При этом отпускная цена отечественных сахарных заводов составляет 450 тенге за килограмм. В настоящее время три вагона с 204 тоннами продукта отгружены и находятся в пути, ещё три вагона будут загружены и отправлены в ближайшее время. С заводов дополнительно планируется выделить для потребности области 408 тонн.

В настоящее время продажа сахара для населения осуществляется в крупных торговых сетях по ценам от 370 до 442 тенге за килограмм.

Вместе с тем в акимате добавили, что ранее основной объём сахара – около 60 процентов − импортировали в ЗКО из России и Беларуси из-за удобства при транспортировке готовой продукции. Однако в марте правительство Российской Федерации запретило экспорт сахарного песка в страны ЕАЭС, что привело к ограничению ввоза товара в область.

"В связи с увеличением спроса на сахар, для недопущения дефицита товара на полках магазинов и предотвращения спекулятивных действий со стороны перекупщиков, торговые сети области, в том числе сеть "Алтындар", установили ограничения в реализации продукции населению. Из-за повышенного спроса на сахар со стороны населения дневная норма реализуется в короткий промежуток времени", − сообщили в акимате.

Таким образом, сейчас в ЗКО количество продаваемого сахара не должно превышать установленный объём − от одного до трёх килограммов в одни руки.