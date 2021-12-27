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Даулет Турлыханов возглавил Федерацию греко-римской и женской борьбы | BaigeNews.kz 27 декабря, 15:14
2225
Фото: olympic.kz

Даулет Турлыханов возглавил Федерацию греко-римской и женской борьбы

Президент Азиатской Федерации борьбы и член Бюро UWW Даулет Турлыханов избран президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На внеочередной конференции Федерации борьбы экс-президент спортивной структуры Ерлан Кожасбай принял решение оставить свой пост и предложил кандидатуру Даулета Турлыханова.

Единогласным решением участников конференции Турлыханов был избран президентом федерации.
Ранее Турлыханов занимал пост вице-президента организации.

Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР (1989), заслуженный тренер Республики Казахстан.

Даулет Турлыханов - чемпион мира 1989 и вице-чемпион мира 1993, чемпион Европы 1988 и Азии 1995, серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР.

#спорт #борьба
27 декабря, 15:14
2225
Журналист

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