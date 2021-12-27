Даулет Турлыханов возглавил Федерацию греко-римской и женской борьбы

Президент Азиатской Федерации борьбы и член Бюро UWW Даулет Турлыханов избран президентом Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Olympic.kz
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На внеочередной конференции Федерации борьбы экс-президент спортивной структуры Ерлан Кожасбай принял решение оставить свой пост и предложил кандидатуру Даулета Турлыханова.
Единогласным решением участников конференции Турлыханов был избран президентом федерации.
Ранее Турлыханов занимал пост вице-президента организации.
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля, заслуженный мастер спорта СССР (1989), заслуженный тренер Республики Казахстан.
Даулет Турлыханов - чемпион мира 1989 и вице-чемпион мира 1993, чемпион Европы 1988 и Азии 1995, серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион СССР.