Даррен Диц забил свой первый гол за ЦСКА

Фото: Sports.kz

В Континентальной хоккейной лиге сегодня прошли очередные матчи регулярного чемпионата, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz

Московский ЦСКА сыграл на своем льду против минского "Динамо". Встреча прошла с переменным успехом для обеих команд, которые по очереди выходили вперед, и завершилась победой армейцев, которые сумели дожать соперника − 6:4.

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц вышел на лед в составе свой новой команды и даже сумел отличиться первой заброшенной за москвичей шайбой.

Отметим, что после этой победы московский клуб набрал 58 очков и занимает третью строчку в Западной конференции КХЛ.

Напомним, неделю назад хоккейные клубы ЦСКА и "Барыс" совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию.

В "Барысе" защитник сборной Казахстана провел почти пять сезонов. На его счету 174 (67+107) баллов, которые Даррен набрал в 269 матчах КХЛ.