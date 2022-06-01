"Эта реформа давно назрела" — Казбек Майгельдинов о предложении президента разделить МОН

Своё мнение о предложении президента разделить МОН РК на два ведомства высказал руководитель казахстанского института общественного развития, политолог Казбек Майгельдинов, сообщает BaigeNews.kz.

"Данная реформа давно назрела. Наука и высшее образование должны быть отдельны от дошкольного и школьного образования. Однако до сих пор многие научные институты остаются без должного внимания и финансирования", — написал он в Facebook.

По его словам, в этом ключе воссоздание Академии наук стало бы логичным продолжением начатой реформы.



"Высокий потенциал в области науки, технологий и техники необходим стране для того, чтобы справляться с трудностями на пути к устойчивому развитию в разных сферах. При этом необходимо укреплять исследовательский потенциал, который подразумевает высокий уровень научного образования и высокое качество университетов и исследовательских центров. Именно об этом сегодня президент говорил в своем выступлении в Алматы", — заключил Майгельдинов.

