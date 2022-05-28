Дачам в Алматинской области хотят придать статус населённых пунктов

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В Алматинской области собираются разработать механизм придания дачам и садоводческим товариществам статуса населенных пунктов. Об этом заявил аким региона Канат Бозумбаев на встрече с жителями Енбекшиказахского района, передаёт BaigeNews.kz.



Новый механизм позволит решить наболевшие вопросы жизнеобеспечения для более 183 тысяч человек, проживающих в Алматинской агломерации.



В регионе имеется 705 дачных массивов, в 189 из них постоянно проживают люди.



Канат Бозумбаев сообщил, для того, чтобы дачники имели необходимую инфраструктуру - школы, детские сады, больницы, дороги, уличное освещение, централизованное водо- и газоснабжение необходимо сначала решить вопрос придания им статуса населенного пункта. Ведь, согласно казахстанскому законодательству, вкладывать бюджетные средства местная исполнительная власть может только в развитие сельских и городских территорий, а не дачных кооперативов.

"Об этой проблеме я докладывал Президенту, главе правительства. Необходимая поддержка и одобрение получены. Сейчас каждому району выделяем в районе 500-700 миллионов тенге для корректировки генпланов и последующей разработки планов детальной планировки. Думаю, что в этом году трудоемкую работу над генпланами закончим. В следующем году займемся ПДП. Затем будем подавать бюджетную заявку для получения средств из республиканского бюджета, также из местного бюджета будем выделять", - сказал аким.

Он считает, что в течение двух-трёх лет дачи получат статус населённых пунктов.



"Думаю, что это вполне терпимые сроки, учитывая то, сколько времени эта проблема не находила никакого существенного решения", - заключил Бозумбаев.