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Cудью Верховного суда Ердена Арипова освободили от должности | BaigeNews.kz 19 мая, 11:24
1722
Фото: nur.kz

Cудью Верховного суда Ердена Арипова освободили от должности

Судья Верховного суда Ерден Арипов освобождён от должности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. 19 мая этот вопрос рассмотрели на заседании Сената парламента.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Арипова Ердена Рауановича от должности судьи Верховного суда в связи с назначением его на другую должность. Указом главы государства от 26 марта Ерден Рауанович назначен председателем Карагандинского областного суда", - сообщил представитель Высшего судебного совета Денис Шипп.

Депутаты поддержали представление.
#Сенат Парламента РК #Верховный суд #судья
19 мая, 11:24
1722
Динара Бекболаева Журналист

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