Cудью Верховного суда Ердена Арипова освободили от должности

Судья Верховного суда Ерден Арипов освобождён от должности, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
. 19 мая этот вопрос рассмотрели на заседании Сената парламента.
"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Арипова Ердена Рауановича от должности судьи Верховного суда в связи с назначением его на другую должность. Указом главы государства от 26 марта Ерден Рауанович назначен председателем Карагандинского областного суда
", - сообщил представитель Высшего судебного совета Денис Шипп.
Депутаты поддержали представление.