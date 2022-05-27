Cтроительство таунхауса угрожает оползнем коттеджному городку в Алматы

Фото: almaty.tv

Оползня опасаются жители коттеджного городка в предгорьях Алматы. Угроза возникла после того, как на склоне начали строить таунхаус. Люди обратились с жалобой в ГАСК. Проверка объекта показала, что возводят новое жильё с серьезными нарушениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Насторожило алматинцев то, что застройщик срезал склон горы.

"Очень легко может образоваться оползень. Уедет вся гора вместе с нашим коттеджным городком. Холм держат только корни деревьев. Но уже началась их вырубка, подпилили кору. Умирают не просто деревья, а алматинский апорт", - заявил житель города Тимур Адильбаев.

"В ходе проверки выявлено, что нет согласованного эскизного проекта с урбанистикой, отсутствие авторского и технического надзора. По результатам проверки приняты меры по статьям 316 части первой, 321 и 463 части первой Кодекса об административных правонарушениях. Также выдано предписание на устранение выявленных нарушений и обустройству подпорной стены", - сообщил руководитель отдела градостроительного контроля по Бостандыкскому и Алатаускому районам Алибек Тульбасиев.

С коллективной жалобой люди обратились в ГАСК.

Застройщики пообещали, что приложат все усилия, чтобы устранить замечания.

"Мы ведём работы по проекту. Теперь, если наш проект, который мы ожидаем в ближайшее время, пройдет экспертизу через 10-15 дней, мы готовы сделать подпорную стену", - заверил застройщик Жанибек Акашов.

Провести работу над ошибками должны до 17 июня. В противном случае уполномоченные органы обратятся с исковым заявлением в суд.