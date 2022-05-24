Cобаки едва не загрызли школьницу в Актобе

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Бродячие псы напали на ребёнка Актобе. Не покусанными у девочки остались только лицо и шея. Мать требует наказать виновных в произошедшем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Инцидент случился вечером 19 мая, когда дочь Алтынгуль Жарылгаповой возвращалась из школы. Стая собак повалила девочку на землю и стала буквально загрызать ребёнка.

"Они напали, как волки. Если бы просто укусили и убежали, но они будто хотели её убить. На ребёнке не было живого места, только лицо и шея остались нетронутыми. Если бы сосед не подбежал, то мою дочь просто бы загрызли насмерть", - рассказала мать пострадавшей.

После произошедшего ребёнок не может спать по ночам, а одно лишь упоминание о собаках вызывает у неё истерику.

Девочка всё еще в больнице, ей наложили 24 шва.

"Укушенные раны головы, плеча, предплечья, спины, бёдер, голени. Есть рваные раны, на которые были наложены наводящие швы, чтобы не было обезображивания. И получает антирабический гамма-глобулин", - сообщил завотделением травматологии и нейрохирургии Актюбинской областной детской больницы Куантай Махамбетов.

В этом году бездомные собаки и кошки заполонили Актобе, жалуются горожане. Проблему признают и власти, но говорят, что решить её не могут. Отстреливать бродячих животных запрещено законом. По новым правилам их нужно отловить для вакцинации и стерилизации и устроить на передержку. Но в бюджетном классификаторе нет такой статьи расходов.

"В классификаторе должно быть указано - отлов, временное содержание и стерилизация бродячих животных. Но сейчас этого нет. Имеется такая статья расходов, как отлов и отстрел. Но закон запрещает отстрел бродячих животных. Соответственно нужно менять данные в бюджетном классификаторе", - пояснил замглавы Управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

С просьбой внести корректировки в документацию местные власти обращались в министерство экологии. Но ответа на запрос до сих пор не получили.

Мать пострадавшей девочки написала заявление в полицию. Она требует привлечь к ответственности специалистов, занимающихся отловом собак.