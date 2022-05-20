Экодомики, украшения и этнический киберпанк. Что продают казахстанские ремесленники

Фото: Фото Артёма Чурсинова

В столичном Дворце независимости после двухлетнего перерыва открылась традиционная крупнейшая выставка казахстанских производителей Ulttyq Onim, которая будет проходить с 20 по 22 мая 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

На выставке приняли участие более 350 представителей микро-, малого и среднего бизнеса, которые представили для посетителей свою продукцию. Все они получили государственную поддержку через фонд "Даму".

На открытии выставки побывали премьер-министр РК Алихана Смаилова, министр национальной экономики РК Алибека Куантырова, председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Каната Шарлапаева, председатель правления АО "ФРП "Даму" Гаухар Бурибаевой, а также депутаты парламента, представители государственных органов и бизнес-сообщества.







Со вступительным словом на открытии выставки выступил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

"Сегодня Правительство реализует комплексные меры поддержки предпринимательства. Так, за последние пять лет доля малого и среднего бизнеса в ВВП увеличилась с 27% до 35%", – сказал премьер-министр.

Одним из наиболее перспективных направлений для предпринимателей становится импортозамещение, учитывая, что только в обрабатывающей промышленности доля импорта в прошлом году составила 38 миллиардов долларов.

"Это отличная возможность для казахстанских производителей развивать свой бизнес и инвестировать в производство новых товаров. На сегодня Правительством уже сформирован пул из 717 инвестиционных проектов, из которых 286 – это импортозамещающие проекты на сумму 9,9 триллиона тенге", – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что в 2022 году планируется реализовать 165 проектов на сумму 1,7 триллиона тенге. Вокруг каждого такого проекта будет развиваться пояс из компаний малого и среднего бизнеса.

"Также принят закон по регуляторной политике в сфере предпринимательства, который позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Правительство продолжает работу по расширению конкурентного поля для ведения бизнеса и ликвидации рыночных монополий. Упрощается доступ отечественных компаний к закупкам квазигосударственного сектора", – сказал Смаилов.



После официальной части посетители смогли пообщаться с казахстанскими производителями и увидеть, что именно они создают и предлагают нашим покупателям.





На одном из первых стендов мы увидели впечатляющие серебряные кольца и браслеты, выполненные в национальном стиле. Мастер Ертай Сарсенов рассказал, как он создаёт свои ювелирные изделия и кто их чаще всего покупает.

"Я ремесленник, занимаюсь ювелирным делом, создаю изделия из серебра. Начинал я ещё в Восточном Казахстане, но с 2019 года начал работать в столице. С тех пор состою в альянсе ремесленников. Серебро для наших изделий я везу из Усть-Каменогорска. Камни в основном покупаю в Алматы, Караганде, иногда приобретаю какие-то камни на выставках из Индии, Таджикистана", – сказал мастер.





Ертай отметил, что изделия продаёт через свою страницу в Instagram. Заказы чаще всего поступают от казахстанцев, но бывают и клиенты из России, из Америки. Это в основном наши земляки, которые там живут.



"Нашу продукцию также заказывали и из Индии, Турции, Канады, Беларуси. Однажды после одной из выставок ко мне в мастерскую пришла женщина из Беларуси и купила сразу пять наборов украшений. По возрасту клиенты бывают самые разные – и молодёжь, и женщины постарше. Как правило, люди покупают мои украшения на той, кудалык, свадьбы, то есть на торжественные события в их жизни", – поделился Ертай.











Художник Табигат Кужанбаев тоже создаёт свою продукцию и продаёт через соцсети.

"Я начинал как народный мастер, шил из кожи различные пано. Потом время шло, наступило время техно, и я тоже в этой эпохе живу, вижу всё это. И у меня начался такой творческий поиск, я стал искать другие стили. При этом у меня всё равно остались сакские, скифские мотивы в моих работах. Но я уже стал вносить стилистику техно, киберпанка, особенно в материалах. Я нахожу самые различные предметы, про которые даже сам не знаю точно, что это – и добавляю в свои работы. Это могут быть дверной засов, диски поломанные, детали телефонов мобильных", – рассказал художник.







В одной из своих работ, например, Табигат изобразил солнцеликое божество, но с современными деталями. В данном случае, это часть маленькой колонки, из которой художник сделал в качестве головы этого существа.







"Эта работа называется "Молчание времён", я её сделал в 2012 году. Фигурка в центре – это было моей посудой. Потом я подумал, у меня столько посуды набралось, зачем я ее храню. И я её порезал и сделал из неё такое лицо. Обрамляет её шина, которую я нашёл на улице. И это олицетворяет колесо времени. В этого же начался весь прогресс – с изобретения колеса. Когда камень покатился с горы, человек подумал и сделал колесо. Эти резиновые колеса когда-нибудь тоже уйдут со временем в небытие. Лет через 10-20 люди уже будут смеяться над резиновыми шинами такими, тогда уже, наверное, машины летать будут, и всё это будет не нужно", – сказал Табигат.







На голове у художника был надет некий ободок. Табигат объяснил, что он значит.



"Через него я как бы ищу вдохновения, каких-то идей из космоса, от других людей. Как будто слушаю их, ловлю их идеи через эти антенны. Шутка такая. Нас попросили для выставки надеть какие-нибудь национальные уборы, но у меня ничего такого не было, и я за ночь вчера соорудил такую вещицу на голову", – поделился своей задумкой художник.







На следующем стенде были расположены работы художницы Асемгуль Жанахметовой.

"Я этнический художник, занимаюсь творчеством уже 15 лет. Сейчас у меня есть творческая студия, где я учу живописи взрослых и детей. Я хочу, чтобы у нас в Казахстане было больше творческих людей. На мои курсы для взрослых ходят люди самых разных профессий: экономисты, логисты, финансисты. Я из города Акколь в Акмолинской области, сейчас у нас уже есть локация в Нур-Султане, то есть мы расширяемся", – рассказала Асемгуль.







Здесь же мы увидели игрушечный домик, с которым увлечёно играли дети. Художница объяснила, что это.



"Мы называем их экодомики, производим мы их сами. Они сборно-разборные, без гвоздей, складываются как трансформеры. Краску мы здесь специально использовали акриловую водную, то есть она без всяких химикатов, поэтому она безопасна для детей", – объяснила Асемгуль.





"Эту картину я нарисовала в феврале и посвятила январским событиям. Здесь изображена домбра, из которой выходит струя огня, жизни или олова. Это уже касается понимания и восприятия человека, каждый здесь увидит своё", – рассказала художница.







Ещё одним участником выставки был предприниматель Нурлан Байтыманов. Его компания занимается производством детского пластикового конструктора.





"Идея такой продукции пришла к нам ещё в 2003 году. В 2006 году мы получили первый патент, в 2016 году – второй. И потом в 2018 году стали производить наш конструктор. Мы получили льготный кредит от "Даму". У нас весь цикл производства полностью казахстанский. Только сырье у нас импортное", – рассказал предприниматель.





Нурлан отметил, что они продают свою продукцию в основном в детские сады и начальные школы.



"С нашими конструктами проходят уроки моделирования, конструирования и основ робототехники. Из одного нашего набора можно сделать 500 разных поделок. И это используется как пособие по обучению. Кроме того, мы начали шить постельное бельё, изготавливать человечков и посуду в дополнение к конструктору. Весь пластик у нас пищевой, это экологически чистый пластик. Помимо Казахстана, у нас хорошо покупают продукцию Россия и Беларусь. Мы также продавали конструктор в Польшу и Турцию", – рассказал Нурлан.







































Фотографии Артёма Чурсинова

