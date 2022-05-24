Что казахстанцы чаще всего покупают в интернете

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Аналитический канал первого кредитного бюро рассказал, что чаще всего казахстанцы покупают в интернете, передаёт BaigeNews.kz.

Самый востребованный продукт — телефоны. Общий объём их продаж по итогам 2021 года составил 91,6 миллиарда тенге — это на 90,4 процента больше, чем годом ранее. Больше половины всех сделок приходится на алматинские компании — 48,8 миллиарда тенге.

На втором месте — бытовая техника. Её продажи по сравнению с 2020 годом выросли более, чем в два раза: с 29,5 миллиарда до 60,9 миллиарда тенге. Наибольший объем продаж электрических бытовых приборов приходится на предприятия торговли из Шымкента — 22,2 миллиарда тенге.

Третье место — у косметических товаров и туалетных принадлежностей, практически все сделки с которыми обеспечивает Алматы. Рост составил с 41,5 миллиарда тенге до 60,9 миллиарда тенге.

При этом казахстанцы стали покупать в интернете значительно меньше канцелярских принадлежностей (снижение с 61,2 миллиарда до 2,6 миллиарда тенге), обуви (с 15,1 миллиарда до 2,2 миллиарда тенге) и одежды (с 16,4 миллиарда до 10,5 миллиарда тенге).