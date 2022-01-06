Что делать астанчанам, если в магазине у дома не принимают оплату картой

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В эфире телеканала "Хабар 24" корреспонденты поделились информацией о том, что делать казахстанцам, которые остались без наличных из-за отсутствия интернета, передает BaigeNews.kz.

Отмечается, что в столичных супермаркетах и магазинах нет дефицита товаров. Пустые полки корреспонденты заметили только в алкогольных отделах, которые по закону о ЧП обязаны закрыть.

"Если в ваших дворовых магазинах не принимают карты из-за отсутствия интернета, вы можете пойти в крупные сети супермаркетов и воспользоваться там картой. Но QR по-прежнему не работает", - сказали в эфире телеканала.

Корреспондент провел эксперимент, и сообщил, что через карту платеж прошел без проблем.

Сообщается также, что сотовые операторы поделились информацией о том, пополнить баланс на телефоне можно через банкоматы.

Кроме того, заемщикам "Отбасы банка", Halyk Bank и Kaspi Bank не будут начислять штрафы и пени за просроченные платежи, начиная с 5 по 19 января.