Что будет с заключёнными, приговорёнными к смертной казни до её отмены

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С 2007 года в Конституции Казахстана смертную казнь применяли в качестве высшей меры наказания только в отношении осуждённых за терроризм или за особо тяжкие преступления в военное время.



Корреспондент BaigeNews узнал, почему в Казахстане решили отменить смертную казнь и какова судьба тех, кому вынесли высшую меру наказания до принятия её отмены, у доктора юридических наук Омирали Жалаири.



"В начале 2021 года Казахстан ратифицировал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, который направлен на отмену смертной казни. В октябре 2021 года нижняя палата парламента одобрила законопроект об изменениях и дополнениях по вопросам смертной казни. В декабре 2021 года мажилис одобрил законопроект, подразумевающий полную отмену смертной казни. Позже эту инициативу поддержал также Сенат", - сказал эксперт.

Что же касается осуждённых, кого приговорили к смертной казни до её отмены, то, по словам Омирали Жалаири, их приговоры заменят на пожизненное лишение свободы.

"Смертная казнь отменена и для тех, кто был приговорён к такому наказанию во время моратория. У них будет пожизненное содержание в тюрьме", - сказал эксперт.

Напомним, в Казахстане окончательно отменили смертную казнь. Это зафиксировано в законе "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни", подписанный 29 декабря президентом Касымом-Жомартом Токаевым.

