Что будет с ценами на жилье и ждать ли обвала тенге: прогноз экономистов на 2022 год

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"Надеюсь, последнюю девальвацию Казахстан пережил во время удивительных действий Нацбанка в 2015 году. (НБ отпустил доллар в свободное плавание - авт.) Тогда Нацбанк не только уронил валюту, но еще и пытался выставить виноватыми коммерческие банки. Нынешняя политика Нацбанка уже другая и регулятор уже давно запустил курс в свободное плавание. Нельзя сказать, что это абсолютно свободное и бесконтрольное плавание, потому что НБ осуществляет интервенции, когда видит, что с курсом кто-то играет или, когда уверен, что сиюминутная, паническая или чрезмерно оптимистичная реакция рынка – временна. Таким образом Нацбанк сглаживает резкие скачки", - объясняет финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

"В Турции же сейчас активно идет политико-монетарный эксперимент, когда президент напрямую руководит действиями монетарного регулятора (Центробанка Турции). Следует отметить, что действия главы Турции с одной стороны являются рискованными, с другой стороны - уже давно мировая монетарная политика отходит от теории и во многих странах в сугубо экономической отрасли - слишком много политиков. Если у нас будет предсказуемое правительство, экономическая политика - падений не будет. В случае же, если президенту и правительству остро захочется корректировать курс, то это снизит инвестиционную привлекательность даже нефтяного Казахстана. Поэтому резких движений я не ожидаю. Вместе с тем, надо помнить, что у нас пока экономический блок правительства не заработал за истекшие 10-15 лет должного доверия общества", - рассказал спикер.

"В 2022 сложатся фундаментальные факторы, способствующие дальнейшему ослаблению мягких валют. Главный из них – повышение ставки ФРС США (Федеральная резервная система) и продолжающееся сокращение объемов количественного смягчения в США. Не следует ожидать заметного роста цен на нефть. US EIA ожидает, что средняя цена Brent в 2022 сложится на уровне 70 долларов за баррель – это примерно столько же, сколько и в 2021. Еще один фактор ослабления тенге – продолжение противостояния России и Запада вокруг Украины, угроза эскалации конфликта и расширения экономических санкций в отношении РФ. Такое развитие событий становится все более реалистичным, учитывая, что стороны так и не могут договориться ни на стратегическом, ни на тактическом уровнях. Это значит, что будут проблемы у рубля, а значит и у тенге", - считает Домнин.

Что с жильем?

У казахстанцев перед новогодними праздниками есть особая традиция - с тревогой ждать обвала тенге. Перед 31 декабря в обществе усиливаются опасения, что в начале нового года случится девальвация.Это сказывается пережитый негативный опыт 2014 года, когда в феврале доллар резко подорожал с 156 до 185 тенге. Это день назвали "черным вторником".Под конец 2021-го люди вновь заговорили о больном. Однако экономисты успокаивают - резкого падения национальной валюты в 2022 году не будет. Но все же стоит подумать над тем, чтобы перевести свои сбережения в доллары.По словам эксперта, доверие казахстанцев к действиям любых госорганов низкое, однако Нацбанку можно доверять, если там говорят, что резких изменений не будет.И не стоит сравнивать Казахстан с Турцией, где под конец года лира упала до рекордной отметки, говорит Рысмамбетов. Там другая ситуация.Экономический обозреватель Сергей Домнин говорит, что в 2022 году сложится ряд факторов, которые будут способствовать ослаблению мягких валют, включая тенге.На это могут влиять и стоимость нефти, и конфликт России с западными странами.Эксперт советует обратить внимание на прогнозы ведущих консалтинговых компаний, рейтинговых агентств, которые прогнозируют небольшую коррекцию тенге от средневзвешенного курса этого года. Самые сдержанные прогнозы на 2022 год, по словам экономиста, диапазон 450–470 тенге за доллар.Самая животрепещущая и самая больная тема для большинства казахстанцев. В 2021 году произошел бум роста цен на недвижимость.

Этому способствовало подорожание строительных материалов, во-первых, а также сыграло роль разрешение государства использовать пенсионные излишки на покупку жилья. Ожидаемо люди бросились изымать деньги из пенсионного фонда.

28 декабря министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил СМИ, что в следующем году цены на недвижимость снизятся. Однако эксперты с ним категорически не согласны.

"Маловероятно, что стоимость жилья снизится. Некоторый рост продолжится, если правительство продолжит поддерживать застройщиков разными мерами. Так как у нас многие растущие бизнесмены отрезаны от добычи и экспорта сырья по политическим причинам – новые "чемпионы" идут в строительство, где легче и быстрее всего заработать деньги. Трудно назвать нынешние решения рыночными, поэтому делать прогноз довольно опасно. Единственно, можно сказать, что в 2022 году снижение цен маловероятно, потому что многие дома, купленные в 2021 году – их только будут сдавать в 3-4 квартале 2022. Не верю, что те, кто купил дорогое жилье – возьмут и перепродадут его по цене ниже, чем брали. Так что снижение цен маловероятно", - прогнозирует Расул Рысмамбетов.

"Не думаю, что цены резко упадут (после того, как измененные пороги ступят в силу. - прим. авт.). Потому что для людей, которые купили квартиры, это теперь актив. И они если будут его продавать, то в минус не захотят уйти. Посмотрите на рынок иномарок. Двадцатилетние "камрюхи" стоят дороже, чем на старте продавались. Они в цене подскочили чуть ли не на 100 процентов. Для некоторых людей это инструмент хранения денег", - отметил эксперт.

"Вполне возможно, что активность на рынке жилья в 2022 будет не такой высокой как в 2021, поскольку перестанет действовать фактор пенсионных денег, однако вряд ли это приведет к снижению стоимости жилья. Если мы обратим внимание на цены в длинной ретроспективе, то увидим, что они устойчиво росли как в периоды кризисов и девальваций, так и в относительно стабильные годы. В Казахстане достаточно высокая рождаемость - вдвое выше, чем в РФ и странах ЕС. Недостаточно высокий уровень обеспеченности жильем. Население и экономика в последние годы стабильно растут, если не считать 2020", - говорит он.

Зарплаты казахстанцев





С 1 января 2022 года в Казахстане



В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что это обеспечит рост доходов 1,6 миллиона человек, работающих во всех отраслях экономики. Правда, экономисты говорят, что инфляция уже обесценила рост доходов.

С 1 января 2022 года в Казахстане увеличится размер минимальной заработной платы с 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге.В Министерстве труда и соцзащиты сообщили, что это обеспечит рост доходов 1,6 миллиона человек, работающих во всех отраслях экономики. Правда, экономисты говорят, что инфляция уже обесценила рост доходов.

"Думаю, повышение цен уже обнулило повышение зарплат на год вперед. Если правительство сможет обуздать инфляцию, то это может означать медленный рост благосостояния простых людей. Сложно сказать, когда это случится, потому что пока правительство не предоставило четкого плана развития государства", - считает финансовый консультант Рысмамбетов

Такого же мнения придерживается исполнительный директор DM Technology Эльдар Шамсутдинов. На онлайн-площадке международного центра журналистики MediaNet казахстанские эксперты обсуждали тему повышения порогов достаточности ЕНПФ и как это повлияет на цены на недвижимость.По словам Шамсутдинова, приобретенное в этом году жилье для их владельцев - ценный актив, который они вряд ли согласятся продать дешевле.Экономический обозреватель Сергей Домнин считает, что в 2022 году снизится рост цен на жилье, но дешевле квадратные метры не станут.По словам Сергея Домнина, повышение МЗП только статистически улучшит показатели медианных и усредненных доходов казахстанцев.Однако, учитывая сохраняющуюся высокую инфляцию, которая начнет замедляться лишь к середине 2022 года, влияние непосредственно этой меры будет крайне ограниченным.