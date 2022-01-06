ЧП в Павлодаре: нет Интернета, очереди у банкоматов

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О ситуации в Павлодаре на 15.00 6 января рассказала корреспондент BaigeNews.kz Евгения Бодрова, сейчас она находится в городе.
По ее словам, с утра в городе практически не работает мобильная связь, кроме одного оператора связи - Beeline.
"Офисы Beeline закрыты, большая очередь к терминалам пополнения. Люди ждут около часа, чтобы пополнить баланс. Из банкоматов, работают Сбербанк и Halyk. К нему также огромные очереди. Люди ждут часами, чтобы снять наличные. В некоторых магазинах можно пока расплатиться картой", — уточняет Евгения.
Все крупные торговые центры закрыты, сотрудников распустили по домам.
"Бензин в городе пока есть. Можно заправится. Например, на заправке я смогла рассчитаться картой. Интернета нет никакого, даже мобильного", — делится она.
Журналист уточняет, что накануне на площади собралась толпа, к ним выходил аким региона.
"Со вчерашнего дня центральная площадь напротив акимата перекрыта. Сегодня рядом с площадью могут проехать только автобусы. Все легковые автомобили едут в объезд", — продолжает рассказывать о ситуации в городе Евгения Бодрова.
Она уточнила, что сегодня, 6 января 2022 года, рядом с площадью не работают кафе, магазины.UPD. По состоянию на 17.30 6 января, комендантский час в городе действует в эти дни с 23.00 до 6 часов утра.
"Центральная площадь возле акимата сейчас недоступна и для пешеходов. Автобусы тоже рядом с ней уже не курсируют", — сообщила журналист BaigeNews.kz.
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