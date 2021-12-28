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ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: рабочий в тяжёлом состоянии, горожане без тепла | BaigeNews.kz 28 декабря, 02:06
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Фото: Liter.kz

ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: рабочий в тяжёлом состоянии, горожане без тепла

В Петропавловске выясняют причины сразу двух ЧП на городской ТЭЦ, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал «КТК».

В результате одного порыва 27-летний сотрудник предприятия получил обширные ожоги. За его жизнь в реанимации борются врачи.

Как отмечают медики, пациента – огнеупорщика подрядной организации – привезли на скорой через полчаса после случившегося. Состояние по-прежнему оценивается как тяжёлое: обожжено 40% тела. В момент аварии парень находился в котельном цехе. При запуске агрегата разорвалась труба.

«Тяжесть состояния пациента обусловлена ожоговым шоком, площадью поражения, болевым синдромом, в связи с чем пострадавший помещён в отделение реанимации, начата интенсивная терапия. Ожог паром лица, передней поверхности шеи, кистей, ягодиц, поясницы и нижних конечностей», - сообщила главный врач многопрофильной больницы скорой помощи Петропавловска Жанна Маутова.

Спецкомиссия выясняет, связано ли это ЧП с другой крупной аварией на городской ТЭЦ. Она произошла на следующий день: из строя вышли сразу два котла. На них образовались свищи. Все выходные петропавловцы жаловались на холод в квартирах, а энергетики пытались запустить агрегаты.
#авария #ТЭЦ #Петропавловск
28 декабря, 02:06
2240
Журналист

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