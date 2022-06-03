Члены ОПГ "Казахстанские" добровольно сдали похищенное в январе оружие

В апреле и мае КНБ провёл мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, передаёт BaigeNews.kz
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В Алматинской области обнаружены схроны с пистолетом "Байкал", двумя ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра. У участников массовых беспорядков изъяты три единицы оружия и 109 боеприпасов. При сбыте пистолета "Макарова" задержан представитель криминалитета региона.
По месту его жительства изъят ещё один пистолет, похищенный из Управления полиции Талдыкоргана во время январских событий. В Алматы во время задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию президента, изъяты пистолет марки "Глок", 29 патронов и три гладкоствольных ружья.
"Находящиеся под следствием члены ОПГ "Казахстанские" добровольно выданы 39 единиц оружия, шумовую гранату, бронежилет и 98 патронов. Вместе с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина "Корган". Во время обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка "ASG", — сообщили в КНБ.
В Жамбылской области обнаружены схроны с автоматом "Калашникова", револьвером, карабином "Сайга" и 328 боеприпасами. В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", пистолет-пулемет "Борз", карабин "Сайга", граната "Ф-1″ и 59 боеприпасов.
В Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом полиции из "схрона" изъят обрез, граната "РГ-42″, 168 боеприпасов и бронежилет.
В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка марки "Мосина". Всего из незаконного оборота изъята 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов. По данным фактам проводятся досудебные расследования.