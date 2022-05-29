Число жертв отравления неизвестной жидкостью возросло до семи в Павлодарской области

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В 3-й городской больнице Павлодара скончался ещё один человек, отравившийся неизвестной жидкостью в селе Иртышск 27 мая, передаёт BaigeNews.kz

В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что мужчина 1974 года рождения умер сегодня утром. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое.

Таким образом, число жертв отравления достигло семи человек.

Напомним, 27 мая в одном из домов села Иртышск в одиннадцатом часу ночи были обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07:15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 16:00 здесь умер ещё один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07:24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения.

29 мая в больнице скончался шестой потерпевший 1980 года рождения.