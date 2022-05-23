Число заболевших "неизвестной лихорадкой" в КНДР превысило 2,4 миллиона человек

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КНДР за сутки зарегистрировала более 167 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного умершего. Всего лихорадкой заболели более 2,46 миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Общее число умерших составляет 68 человек, смертность - 0,002 процента. Как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".

С конца апреля в КНДР начала распространяться "незнакомая лихорадка". Кроме того, ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. Однако точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно КВИ, пока нет.

Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки. Кроме того, лидер КНДР отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.