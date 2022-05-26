Число получивших ИИН в Казахстане россиян возросло в 16 раз

С марта 2022 года количество граждан России и Украины, получивших казахстанский ИИН, многократно возросло, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Индивидуальные идентификационные номера получили 35 782 россиянина – это в 16 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года (2230), и 637 украинцев – в три раза больше, чем в прошлом году (213).

Случаи, когда иностранцу необходимо получить ИИН в Казахстане:

- открытие счета в казахстанских банках-резидента;

- получение доходов из источников в Казахстане.

- приобретение имущества (недвижимость, транспорт) в Казахстане, которое является объектом налогообложения налогом на имущество, налогом на транспортные средства или земельным налогом;

- назначение первыми руководителями казахстанских юридических лиц, а также руководящих филиалов, представителей иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность в Казахстане;

-оформление бизнес-идентификационного номера БИН для иностранных юридических лиц.