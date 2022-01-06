Число погибших силовиков выросло до 18 — МВД Казахстана

МВД продолжает мероприятия во восстановлению законности на территории Казахстана.

Число погибших силовиков выросло до 18 человек, передает корреспондент BaigeNews.kz. Об этом сообщили в МВД. Это последние данные на 21.00 по времени Нур-Султана. Еще 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии пострадали.

"При обеспечении правопорядка и пресечении преступлений, правонарушений погибло 18 сотрудников силовых структур, пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. МВД продолжает работу по стабилизации ситуации и охране правопорядка. Призываем граждан соблюдать общественный порядок не поддаваться провокациям, и сообщать о всех актах правонарушений органам внутренних дел", — сообщили в министерстве.

Кроме того, МВД продолжает мероприятия во восстановлению законности на территории Казахстана, задержание преступников, мародеров, освобождение захваченных зданий, охрану стратегически важных объектов. В столице Казахстана, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях — обстановка стабильная. Наиболее сложная обстановка — в Алматы, где вооруженными лицами были захвачены и частично разгромлены ряд помещений государственных органов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли. В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один ж/д путь.

В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что происходящие беспорядки в Алматы — дело рук организованных террористических групп. В мегаполисе прошлой ночью начались погромы — было захвачено здание акимата города, был захвачен, а затем освобожден аэропорт, пострадали десятки автомобилей, объекты МСБ. Есть жертвы.

В Алматы в ходе антитеррористической операции ликвидированы десятки участников беспорядков. Они пытались штурмовать здания департамента полиции города.

Ранее в силовых структурах заявили, что в Алматы орудуют радикальные исламские группировки.