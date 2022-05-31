Численность женщин сокращается в Казахстане

Фото: Бауыржан Жуасбаев

По итогам первого квартала 2022 года численность населения Казахстана выросла до 19,18 миллиона человек. Среди них 9,31 миллиона составили мужчины, 9,86 миллиона — женщины. То есть, доля женщин в очередной раз сократилась — до 51,43 процента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz.

В целом доля женщин, оставаясь незначительно более высокой, чем доля мужчин, год от года сокращается и эта динамика стабильна. Например, среднегодовой рост численности женщин за последние пять лет составил 1,2 процента, в то время как рост численности мужчин — 1,4 процента.

Несмотря на общее преобладание численности женщин над численностью мужчин, в возрастной разбивке картина выглядит совсем иначе. Число молодых женщин в возрасте от 14 до 28 лет в РК сократилась за год на 0,1 процента, составив к началу текущего года 1,83 миллиона человек. В то же время численность молодых мужчин в том же возрасте, напротив, выросла на 0,1 процента, до 1,92 миллиона человек. Эта динамика — также стабильный тренд.

В итоге доля молодых женщин в общей численности молодёжи на начало 2022 года составила всего 48,87 процента — менее половины. Более того, доля девушек год от года сокращается: в 2021 году показатель достигал 48,92 процента, пять лет назад — 49,5 процента, а десятилетием ранее — 49,88 процента (почти поровну с парнями).

Таким образом, стереотип "на 10 девчонок по статистике девять ребят" не имеет к Казахстану никакого отношения. По статистике, в республике девочек рождается заметно меньше, чем мальчиков: в 2021 году — 216,2 тысячи малышек против 230,3 тысячи малышей: девочки составили лишь 48,4 процента от общей численности новорождённых. А среди молодых людей до 28 лет на 1000 парней приходится всего 956 девушек, и год от года разрыв увеличивается, а девушек становится всё меньше.

Статистика подтверждает прогнозы международных организаций. Так, согласно докладу ООН "Мировые демографические перспективы за 2019 год", аналитики прогнозировали продолжение сокращения разрыва между численностью мужчин и женщин в Казахстане.

По отдельным возрастным группам численность мужчин будет преобладать. В случае парней в возрасте от 20 до 30 лет, их численность на 10 000 девушек в 2022 году составит 10 380, а к 2025-му —10 472. Такая ситуация сложится, даже если учесть более широкий возрастной охват. Согласно данным ООН, на начало 2022 года прогнозировалось, что на 10 000 женщин в возрасте от 20 до 39 лет будет приходиться 10 022 мужчины, а к 2025 году — уже 10 069 мужчин. То есть нехватку ровесниц ощутят и зрелые мужчины.