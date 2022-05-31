Чиновники Уральска лишали очередников жилья, выдавая квартиры незаконно

Антикоррупционная служба выявила 247 случаев незаконной выдачи квартир, которые должны были получить очередники Уральска, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на репортаж телеканала "Астана".
По данным Департамента по борьбе с коррупцией, 189 очередников просто "выпали" из списка. При этом квадратные метры от государства получили те, кто даже не числился в категории нуждающихся.
"Ходили мы в акимат, писали письма, к акиму области мы никак не могли попасть, уже год как к нему записаны, нас не принимают. Наша единственная проблема - это жильё. Законное положенное жильё, мы лишнего не просим", - говорит Асель Антаева, выпускница детского дома.
По данным телеканала, жильё от государства десятилетиями не могут получить почти две тысячи сирот региона.
"А чиновники тем временем раздают квадратные метры от государства совершенно не тем, кто в них нуждается. Антикор выявил 247 таких фактов. Ещё 169 квартир выдали вне очереди. А 189 нуждающихся просто выбросили из списка", - говорится в репортаже.
Эту информацию прокомментировала Алия Денизбаева, заместитель руководителя управления департамента по противодействию коррупции по ЗКО.
"Установлено более 1000 фактов нахождения на учёте лиц, нуждающихся в жилище, при наличии в собственности жилья, а также около 200 фактов необоснованного снятия с учёта граждан из социально-уязвимых слоёв населения", - сообщила Алия Денизбаева.