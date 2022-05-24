Чиновник в ЗКО подозревается в получении взятки в 40 миллионов тенге

Главный специалист Департамента государственных доходов по ЗКО подозревается в получении взятки в размере 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz
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Как сообщает Антикоррупционная служба, взятка была получена от директора ТОО "Ж" за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО.
Ведется досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечение "содержание под стражей".
В интересах следствия иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат, отметили в Антикоре.