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Чиновник в ЗКО подозревается в получении взятки в 40 миллионов тенге | BaigeNews.kz 24 мая, 17:24
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Чиновник в ЗКО подозревается в получении взятки в 40 миллионов тенге

Главный специалист Департамента государственных доходов по ЗКО подозревается в получении взятки в размере 40 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает Антикоррупционная служба, взятка была получена от директора ТОО "Ж" за вынесение положительного акта налоговой проверки в пользу ТОО.

Ведется досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечение "содержание под стражей".

В интересах следствия иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат, отметили в Антикоре.
#Коррупция #ЗКО #взятка
24 мая, 17:24
2516
Журналист

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