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Четырехлетняя девочка погибла в Алматы | BaigeNews.kz 9 января, 17:36
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Четырехлетняя девочка погибла в Алматы

Четырехлетняя девочка погибла в ходе беспорядков в Алматы, сообщает BaigeNews.kz.

Детский омбудсмен Аружан Саин подтвердила факт гибели ребенка.

"Журналисты спрашивали по поводу этого ребенка, мы проверили - действительно так", - сказала Саин.

Также она обратилась к родителям.

"Пожалуйста, берегите детей! Берегите себя, ведь ваши дети нуждаются в вас. Оставайтесь дома! Не подходите к окнам! Не оставляйте детей одних! По поводу пропавших без вести взрослых и детей обращайтесь по телефону 1414. При необходимости звоните на телефоны горячей линии по охране прав детей МОН Казахстана: +7 7172 74 25 28, +7 7761 70 73 83, +7 777 183 65 67, +7 701 378 66 29", - сказала омбудсмен.

#беспорядки в Алматы
9 января, 17:36
24075
Журналист

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