Четыре человека погибли в результате землетрясения на юго-западе Китая

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Четыре человека погибли, ещё 14 пострадали в результате землетрясения в городском округе Яань провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Жэньминь Жибао".

По данным Китайского центра сейсмологических сетей, землетрясение произошло 1 июня в 17:00 по пекинскому времени (15:00 по времени Нур-Султана). В 17:03 произошло повторное землетрясение.

В округе Яань запустили режим экстренного реагирования за землетрясения второго уровня. В настоящее время ущерб оценивают.

Более 4500 человек, в том числе спасатели, сотрудники вооруженной полиции и управления общественной безопасности, пожарные и медики отправились в район бедствия для поиска и спасения раненых, ремонта дорог и эвакуации пострадавших жителей.