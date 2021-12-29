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Черногория временно запретит въезд для невакцинированных туристов | BaigeNews.kz 29 декабря, 20:18
2205
Фото: pixabay.com

Черногория временно запретит въезд для невакцинированных туристов

Черногория запрещает с 2 до 12 января въезд невакцинированных туристов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на vijesti.me.

В правительстве Черногории озвучили новые меры в борьбе с коронавирусом, которые вступят в силу 30 декабря 2021 года по 12 января 2022-го.

Ограничения коснутся графика работы ресторанов, кафе, отелей и других заведений, а также проведения массовых мероприятий.

Также Черногория запрещает с 2 до 12 января въезд невакцинированных путешественников. Привитые туристы должны предоставить ПЦР, сделанный не ранее 72 часов до въезда или экспресс-тест, сделанный не ранее 48 часов.

Граждане Черногории могут въезжать в страну без этих ограничений. Но они должны будут самоизолироваться на 10 дней. Самоизоляцию можно прекратить через несколько дней, если ПЦР-тест на коронавирус окажется отрицательным.

Власти страны объясняют новые ограничительные меры желанием сохранить стабильную эпидситуацию в преддверии новогодних праздников.

В июле власти Черногории запретили массовые мероприятия, временно закрыли ночные клубы и разрешили вход в кафе только тем, кто докажет свою безопасность для других.

Предполагалось, что в случае благоприятной эпидемиологической ситуации заведения могут открыться, но только для тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, имеет справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Тогда же власти страны отменили массовые мероприятия в помещениях и фестивали.


#Черногория #туризм #пандемия коронавируса
29 декабря, 20:18
2205
Журналист

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