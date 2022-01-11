Чем занимаются сотрудники, получающие большие зарплаты? Токаев о "Самрук-Казына"

Президент Казахстана, выступая на заседании Парламента, подставил под сомнение эффективность работы госфонда "Самрук-Казына", передает корреспондент BaigeNews.kz
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"Актив этого фонда составляет 60 процентов ВВП страны. Кроме того, деятельность этого фонда напрямую влияет на развитие экономики. Инфраструктурные компании фонда - KEGOC, Qazaq Gaz, КТЖ - определяют эффективность всех секторов экономики. В этой связи возникает вопрос: выполняет ли фонд свои обязательства - умножает ли национальные богатства? Чем занимаются сотрудники, получающие большие зарплаты, совет директоров? Есть ли польза от привлечения консалтинговых компаний с дорогостоящими услугами и иностранных специалистов? Фонд "Самрук-Казына" играет основную роль в делах по управлению стратегических активов. Поэтому поручаю правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать предложения по основательной реформе квазигосударственного сектора. Если нет возможности реформировать фонд, тогда его не должно быть в нашей экономике", - заявил Токаев.
По словам главы государства, сохраняется вопрос прозрачности закупок фонда.
"Жалобы приходят регулярно, следует найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний. В прошлом году вышел новый закон о регулируемых закупках. Но большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решения самого Фонда. Нужно обеспечить согласование правил и процедур "Самрук-Казына" с Министерство финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции", - сообщил президент.