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Часть сил органов правопорядка РК передислоцирована из Нур-Султана в Алматы 8 января, 13:14 3716

Фото: akorda.kz

Часть сил органов правопорядка РК передислоцирована из Нур-Султана в Алматы

Под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель Комитета национальной безопасности, и.о. министров внутренних дел и обороны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.



"Глава государства поручил уделить особое внимание вопросам восстановления административных, социальных и коммунальных объектов, инфраструктуры города Алматы и других регионов, пострадавших в результате террористических атак", - сообщается в пресс-релизе.



Было отмечено, что исполнение охранных функций подразделениями объединенного миротворческого контингента ОДКБ в Нур-Султане позволило высвободить часть сил казахстанских органов правопорядка и передислоцировать их в Алматы для участия в контртеррористической операции.



Токаев дал конкретные поручения по обеспечению слаженной и оперативной работы вовлеченных ведомств с целью стабилизации ситуации в интересах граждан страны.