Часть платежей и штрафов передать в бюджет сёл предложил сенатор

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"По расширению собственных источников дохода бюджета четвёртого уровня предлагается передать платежи за загрязнение окружающей среды производствами, а также поступления штрафов за загрязнение окружающей среды по нормативу распределения 70 процентов в бюджет. Кроме того, передать штрафы, налагаемые участковыми полицейскими сельского округа, в бюджет сельского округа", - озвучил Макежанов свой депутатский запрос на пленарном заседании сената.Кроме того, сенатор предложил правительству разработать механизмы по расширению финансовой самостоятельности регионов и стимулировать развитие их экономики, тем самым увеличить доходы местного бюджета.
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