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Часть платежей и штрафов передать в бюджет сёл предложил сенатор | BaigeNews.kz 2 июня, 13:55
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Фото: camonitor.kz

Часть платежей и штрафов передать в бюджет сёл предложил сенатор

Сенатор Султанбек Макежанов предложил расширить источники дохода для бюджета аулов, передает BaigeNews.kz. Это поможет усилить самостоятельность акимов сельских округов, считает он.
"По расширению собственных источников дохода бюджета четвёртого уровня предлагается передать платежи за загрязнение окружающей среды производствами, а также поступления штрафов за загрязнение окружающей среды по нормативу распределения 70 процентов в бюджет. Кроме того, передать штрафы, налагаемые участковыми полицейскими сельского округа, в бюджет сельского округа", - озвучил Макежанов свой депутатский запрос на пленарном заседании сената.
Кроме того, сенатор предложил правительству разработать механизмы по расширению финансовой самостоятельности регионов и стимулировать развитие их экономики, тем самым увеличить доходы местного бюджета.
#самоуправление #село #Бюджет #налоги
2 июня, 13:55
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Динара Бекболаева Журналист

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