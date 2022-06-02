Бюст Абая установили в Нью-Дели

В столице Индии прошла официальная церемония открытия бюста великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбайулы, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.
Это событие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Индией. Торжественную церемонию провела государственный министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лекхи и заместитель премьер-министра РК Бахыт Султанов.
В мероприятии также приняли участие представители министерств и ведомств двух стран, СМИ и деловых кругов, а также деятели культуры и жители столицы Индии.
"Абай не только великий поэт, но и гениальный мыслитель, выдающийся просветитель. Поэтому установка бюста Абая здесь, на родине Махатмы Ганди, имеет глубоко символическое значение. Убеждён, что все эти шаги будут способствовать дальнейшему укреплению духовного сотрудничества между двумя странами", — сказал на церемонии открытия Султанов.
Лекхи поздравила всех с торжественным событием и выразила уверенность, что это событие станет ещё одним важным шагом в углублении культурных связей между Казахстаном и Индией.
В рамках мероприятия гостям также вручили переизданные посольством Казахстана в Индии произведения Абая "Слова назидания", переведённые Индийским советом по культурным связям (ICCR) на хинди в 2020 году.
Бюст Абая установлен на территории парка Сан Мартин, находящегося рядом с улицей Абая (Abai Marg). Недалеко также находятся административные здания центральных государственных органов Индии и дипломатических миссии, аккредитованных в Индии.