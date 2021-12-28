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Главный государственный санитарный врач Алматы и руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Алматы Жандабек Бекшин рассказал об отношении к мемам и восприятии критики в свой адрес в социальных сетях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Orda.kz.

Напомним, 5 января 2022 года Жандарбек Бекшин выходит на пенсию и покинет обе должности.

В числе прочего у Бекшина спросили, как он относится к тому, что он несколько раз становился героем мемов, гулявших по социальным сетям и мессенджерам.

"Мне как-то один аксакал сказал: "Ты не смотри на других, делай свою работу. Я вижу, что ты специалист, поэтому делай свою работу и не смотри на то, что гуляет в WhatsApp и на YouTube". Как фронтовик говорит, что если бы наши военные начальники кого-то слушали, они бы Москву три раза сдали. "Ты делаешь свою работу, понятно, что всем мил не будешь. Поэтому просто делай свою работу", — так он мне сказал. Все, кто понимает, поймут. А кто-то просто хайпует на известных людях", — рассказал глава ДСЭК.

Он добавил, что понимает мотивы блогеров — им "нужна известность, нужны подписчики". На вопрос о том, не было ли ему обидно становиться героем мемов, Бекшин ответил, что "бывало несколько раз".