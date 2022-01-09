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Налоговики разрешили временный переход на бумажные счет-фактуры | BaigeNews.kz 9 января, 04:03
3991
Фото: pricom.kz

Налоговики разрешили временный переход на бумажные счет-фактуры

Такое решение принято в связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе сети интернет.

Налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе в период действия режима ЧП. Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Сообщается, что Комитет государственных доходов Министерства финансов РК принял решение не применять штрафные санкции в отношении налогоплательщиков, которые в период режима ЧП в связи с отключением сети Интернет не смогли из-за вынужденной недоступности портала информационной системы "Электронные счета фактуры" выписать электронные счет-фактуры.

В связи с введением чрезвычайного положения и техническими сбоями в работе сети интернет, в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 412 Налогового Кодекса Республики Казахстан Комитетом подписан протокол о признании технической ошибки за период
с 5 по 19 января 2022 года.

Налоговики отмечают, что в случае необходимости налогоплательщики вправе выписать счет-фактуру на бумажном носителе, с последующим внесением в ИС "Электронные счета фактуры" в течение 15 календарных дней после 19 января 2022 года.

При этом штрафные санкции применяться не будут.

#минфин РК #налоговый комитет #налоги #бизнес #режим ЧП #беспорядки в Алматы #интернет
9 января, 04:03
3991
Журналист

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