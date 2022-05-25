Бублик успешно дебютировал в парном разряде на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик сыграл первый матч парного разряда на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос"), передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в паре с австралийским спортсменом Танаси Коккинакисом одержал победу над американо-польским дуэтом Натаниэль Ламмонс — Камил Майчрзак в двух сетах с общим счетом 7:5, 7:6.

Встреча продлилась один час и 32 минуты. По ходу матча казахстанец и австралиец исполнили 11 подач навылет, совершили четыре двойные ошибки, а также выиграли пять очков и пять геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/32 финала.