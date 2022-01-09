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  • БЦК спишет кредиты погибшим силовикам и выплатит по миллиону тенге их семьям
БЦК спишет кредиты погибшим силовикам и выплатит по миллиону тенге их семьям | BaigeNews.kz 9 января, 12:22
4204

БЦК спишет кредиты погибшим силовикам и выплатит по миллиону тенге их семьям

"Банк Центр Кредит" спишет кредиты погибшим при исполнении антитеррористической операции, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава банка Галим Хусаинов в своем аккаунте в Facebook. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время беспорядков в Алматы и перечислил меры, которые предпримет банк по отношению к клиентам:

  • на период ЧП полностью отменяются начисление любых штрафов и пеней по всем кредитам;

  • всем желающим до 19 января предоставят отсрочки по погашению кредитов;

  • для предпринимателей из числа МСБ, чей бизнес пострадал в результате нападения мародеров и террористов, предоставят более длительные отсрочки по погашению кредитов и рассмотрим индивидуально каждый запрос по кредиту;

  • всем военнослужащим, погибшим при исполнении долга, спишут кредиты;

  • всем семьям погибших военнослужащих выплатят компенсацию от банка в размере одного миллиона тенге в качестве материальной помощи.

Он также отметил, что банк работает над восстановлением работоспособности мобильных приложений, но больше в этом вопросе зависит от госорганов, в частности МЦРИАП. В регионах уже можно пользоваться банкоматами. Сейчас ведут работу для введения их в строй в Алматы. Там пострадало три отделения, их обещают отремонтировать и запустить в самое ближайшее время. Карты работают по всему миру, в скором времени запустится сайт.

Ранее еще несколько банков заявили о том, что спишут кредиты погибшим в контртеррористической операции.

#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #режим ЧП #Кредит
9 января, 12:22
4204
Журналист

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