БЦК спишет кредиты погибшим силовикам и выплатит по миллиону тенге их семьям

"Банк Центр Кредит" спишет кредиты погибшим при исполнении антитеррористической операции, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил глава банка Галим Хусаинов в своем аккаунте в Facebook. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время беспорядков в Алматы и перечислил меры, которые предпримет банк по отношению к клиентам:

на период ЧП полностью отменяются начисление любых штрафов и пеней по всем кредитам;



всем желающим до 19 января предоставят отсрочки по погашению кредитов;

для предпринимателей из числа МСБ, чей бизнес пострадал в результате нападения мародеров и террористов, предоставят более длительные отсрочки по погашению кредитов и рассмотрим индивидуально каждый запрос по кредиту;

всем военнослужащим, погибшим при исполнении долга, спишут кредиты;

всем семьям погибших военнослужащих выплатят компенсацию от банка в размере одного миллиона тенге в качестве материальной помощи.

Он также отметил, что банк работает над восстановлением работоспособности мобильных приложений, но больше в этом вопросе зависит от госорганов, в частности МЦРИАП. В регионах уже можно пользоваться банкоматами. Сейчас ведут работу для введения их в строй в Алматы. Там пострадало три отделения, их обещают отремонтировать и запустить в самое ближайшее время. Карты работают по всему миру, в скором времени запустится сайт.

Ранее еще несколько банков заявили о том, что спишут кредиты погибшим в контртеррористической операции.