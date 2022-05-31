Брата Ильи Ильина осудили за дачу взятки

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"Руководитель управления спорта и физической культуры области и директора пяти подведомственных спортивных школ группой лиц по предварительному сговору покушались передать через посредника должностному лицу взятку в сумме 6,5 миллиона тенге. Преступные действия подсудимых подтверждаются показаниями свидетелей, негласными следственными действиями, заключениями экспертизы, вещественными доказательствами, приговором Кызылординского городского суда №2 от 13 октября 2021 года и иными материалами уголовного дела", - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Кызылорды.Прокурор просил назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на девять и семь лет без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
"Приговором суда подсудимый Ж. признан виновным по части 3 статьи 24, пункта 1 части 3 статьи 367 УК РК. Применив статью 55, 56 УК РК подсудимому назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 2 044 408 тенге с пожизненным лишением занимать должности должности на госслужбе. Подсудимый И. признан виновным по части 3 статьи 24, части 1 статьи 367 УК РК Применив статью 55,56 УК подсудимому назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 18 774 800 тенге с пожизненным лишением занимать должности должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора. Остальные четверо подсудимых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24, пункта 1 части 3 статьи 367 УК и применив статью 55,56 УК им назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 8 774 800 тенге с пожизненным лишением занимать должности должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в релизе суда.
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