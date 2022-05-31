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Брата Ильи Ильина осудили за дачу взятки | BaigeNews.kz 31 мая, 11:28
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Фото: exk.kz

Брата Ильи Ильина осудили за дачу взятки

В Кызылорде вынесли приговор в отношении ряда спортивных функционеров и областного руководства спорта, уличенных в коррупции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Среди них и старший брат известного казахстанского спортсмена Ильи Ильина - Алексей Ильин. Он занимал должность директора специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Его обвиняли в покушении на дачу взятки в значительном размере должностному лицу через посредника. Аналогичное обвинение предъявили и другим фигурантам уголовного дела.
"Руководитель управления спорта и физической культуры области и директора пяти подведомственных спортивных школ группой лиц по предварительному сговору покушались передать через посредника должностному лицу взятку в сумме 6,5 миллиона тенге. Преступные действия подсудимых подтверждаются показаниями свидетелей, негласными следственными действиями, заключениями экспертизы, вещественными доказательствами, приговором Кызылординского городского суда №2 от 13 октября 2021 года и иными материалами уголовного дела", - сообщили в пресс-службе районного суда №2 Кызылорды.
Прокурор просил назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на девять и семь лет без конфискации имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Адвокаты подсудимых просили оправдать их. Однако суд признал фигурантов уголовного дела виновными в совершении преступления.
"Приговором суда подсудимый Ж. признан виновным по части 3 статьи 24, пункта 1 части 3 статьи 367 УК РК. Применив статью 55, 56 УК РК подсудимому назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 2 044 408 тенге с пожизненным лишением занимать должности должности на госслужбе. Подсудимый И. признан виновным по части 3 статьи 24, части 1 статьи 367 УК РК Применив статью 55,56 УК подсудимому назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 18 774 800 тенге с пожизненным лишением занимать должности должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора. Остальные четверо подсудимых признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 24, пункта 1 части 3 статьи 367 УК и применив статью 55,56 УК им назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 8 774 800 тенге с пожизненным лишением занимать должности должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора", - говорится в релизе суда.
#Коррупция #суд #Кызылорда #Илья Ильин
31 мая, 11:28
4434
Динара Бекболаева Журналист

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