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Боялась, что самолет взорвут – певица Назима о захвате аэропорта в Алматы | BaigeNews.kz вчера, 08:42
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Боялась, что самолет взорвут – певица Назима о захвате аэропорта в Алматы

Казахстанская певица Назима рассказала своим подписчикам в Instagram, что была в самолете невылетевшего рейса во время захвата аэропорта, передает BaigeNews.kz.

По словам исполнительницы, 5 января у нее должен был пройти концерт в Алматы, поэтому она прилетела в город за сутки. К вечеру начались взрывы, и Назима успела только получить сообщение от концертного директора сообщение об отмене мероприятия.

"Начала искать билеты в Москву, чтобы скорее вылететь. Выехала в аэропорт за четыре часа, чтобы точно успеть. Внутренние рейсы отменили сразу, когда я приехала в аэропорт. Международные ждали посадку на рейсы. Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа, я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен, и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Позже мы узнали, что ее (диспетчерскую – прим. ред.) разгромили. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди", - написала Назима.⠀

Она добавила, что мимо самолета ездили машины и осматривали его снаружи, поэтому пассажиры боялись, что самолет взорвут. В общем в самолете Назима и остальные провели около 15 часов.

"Нас эвакуировали, и я поехала к брату. Следующие сутки провела в Алматы. Искали машину, чтобы выехать в Шымкент. Договорились со знакомыми и планировали выехать утром к моей семье. Но приехала другая машина. Двух ребят, которые должны были нас везти, расстреляли в авто. Один человек погиб, другой ранен. Это произошло 6 января. Просто на улицах города. Ни в чем не повинные люди. Когда выехали в Шымкент, вокруг было много сожжённых машин, разграбленные магазины, люди воровали бензин на заправках. Я не верила глазам", - призналась певица.


#беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане #самолет #аэропорт
вчера, 08:42
1021
Журналист

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