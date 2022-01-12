Боялась, что самолет взорвут – певица Назима о захвате аэропорта в Алматы

Казахстанская певица Назима рассказала своим подписчикам в Instagram, что была в самолете невылетевшего рейса во время захвата аэропорта, передает BaigeNews.kz.

По словам исполнительницы, 5 января у нее должен был пройти концерт в Алматы, поэтому она прилетела в город за сутки. К вечеру начались взрывы, и Назима успела только получить сообщение от концертного директора сообщение об отмене мероприятия.

"Начала искать билеты в Москву, чтобы скорее вылететь. Выехала в аэропорт за четыре часа, чтобы точно успеть. Внутренние рейсы отменили сразу, когда я приехала в аэропорт. Международные ждали посадку на рейсы. Я успела добежать до гейта, когда уже в окно было видно, как наступают захватчики. Дверь в самолет закрыли сразу за людьми, которые вбежали на рейс. Самолет отъехал от трапа, я надеялась, что мы сейчас взлетим. Но мы остановились, пилот объявил о том, что аэропорт захвачен, и мы не можем взлететь, нет связи с диспетчерской. Хотя, кажется, прошло не больше 15 минут. Позже мы узнали, что ее (диспетчерскую – прим. ред.) разгромили. Нам сказали закрыть шторки иллюминаторов, чтобы не было видно, что в самолете люди", - написала Назима.⠀

Она добавила, что мимо самолета ездили машины и осматривали его снаружи, поэтому пассажиры боялись, что самолет взорвут. В общем в самолете Назима и остальные провели около 15 часов.