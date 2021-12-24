"Бой еще не закончился" — Бекшин о своем уходе

Жандарбек Бекшин прокомментировал решение об уходе с поста главного государственного санитарного врача Алматы.Грусти и печали нет, сообщил он телеканалу "Астана"."Еще бой не закончился с коронавирусом. У каждого с ним у нас особые счеты. Повоюем с коронавирусом. Во избежание профессионального выгорания надо хотя бы две-три недели отдохнуть", — сказал Жандарбек Бекшин.Также он сообщил, что в ближайшее время вернется в столицу.24 декабря стало известно, что Жандарбек Бекшин покинет пост главного государственного санитарного врача Алматы.Со своего поста Бекшин уходит на пенсию с 5 января, проработав в должности главного санврача Алматы с апреля 2020 года.Напомним, приказом ответственного секретаря МЗ РК с 18 апреля 2020 года Жандарбек Бекшин назначен г лавным санитарным врачом Алматы.До этого год он занимал должность главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

Жандарбек Бекшин запомнился казахстанцам яркими высказываниями. На одном из брифингов он спрогнозировал сроки появления коронавируса в Казахстане.

При этом Бекшин произнес фразу "Все же наконец-то появится коронавирус в стране", которую долгое время горячо обсуждали казахстанцы.

А в одном из своих обращений к жителям с просьбой соблюдать карантин он заявил, что вирус – это не курица, которую можно загнать в сарай и обеспечить изоляцию.

Также Бекшин попросил подумать о здоровье родных преклонного возраста.

"Если кто-то не послушает нашего совета, возможно, многие из них следующий Новый год будут встречать без своих бабушек и дедушек. Виноваты будут в этом именно они, те, кто не выполнял требования и рекомендации санитарно-эпидемиологической службы", - сказал он в преддверии новогодних праздников в 2020 году.



