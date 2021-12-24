"Бой еще не закончился" — Бекшин о своем уходе

Жандарбек Бекшин прокомментировал решение об уходе с поста главного государственного санитарного врача Алматы.
Грусти и печали нет, сообщил он телеканалу
"Астана".
"Еще бой не закончился с коронавирусом. У каждого с ним у нас особые счеты. Повоюем с коронавирусом. Во избежание профессионального выгорания надо хотя бы две-три недели отдохнуть", — сказал Жандарбек Бекшин.
Также он сообщил, что в ближайшее время вернется в столицу.
24 декабря стало известно, что Жандарбек Бекшин покинет
пост главного государственного санитарного врача Алматы.
Со своего поста Бекшин уходит на пенсию с 5 января, проработав в должности главного санврача Алматы с апреля 2020 года.
Напомним, приказом ответственного секретаря МЗ РК с 18 апреля 2020 года Жандарбек Бекшин назначен г
лавным санитарным врачом Алматы.
До этого год он занимал должность главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.
Жандарбек Бекшин запомнился казахстанцам яркими высказываниями. На одном из брифингов он спрогнозировал сроки появления коронавируса в Казахстане.
При этом Бекшин произнес фразу "Все же наконец-то появится коронавирус в стране", которую долгое время горячо обсуждали казахстанцы.
А в одном из своих обращений к жителям с просьбой соблюдать карантин он заявил, что вирус – это не курица, которую можно загнать в сарай и обеспечить изоляцию.
Также Бекшин попросил подумать о здоровье родных преклонного возраста.
"Если кто-то не послушает нашего совета, возможно, многие из них следующий Новый год будут встречать без своих бабушек и дедушек. Виноваты будут в этом именно они, те, кто не выполнял требования и рекомендации санитарно-эпидемиологической службы", - сказал он в преддверии новогодних праздников в 2020 году.