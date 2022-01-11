Большинство банков второго уровня полноценно работают в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказало о режиме работы банков второго уровня, передает BaigeNews.kz.

"В период с 11 по 19 января 2022 года с учетом введения чрезвычайного положения в стране большинство банков второго уровня возобновили полноценную работу отделений и устройств", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что более подробную информацию о работе конкретных отделений банков второго уровня необходимо уточнять в call-центрах и мобильных приложениях.

"Также сообщаем, что с 10 января 2022 года возобновил работу сall-центр Агентства. Телефон сall-центра: +7 (727) 237 1000, график работы с пн. до пт., с 9.00 до 16.00 часов", - заключили в Агентстве.



