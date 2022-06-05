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Больше семи миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме | BaigeNews.kz вчера, 20:42
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Больше семи миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме

В Казахстане по состоянию на 20:00 по времени Нур-Султана проголосовали 7 936 655 избирателей, это 67,65 процента от числа включённых в списки, передаёт BaigeNews.kz. Голосование завершилось в 12 регионах страны и 12 зарубежных участках.

Как сообщил член ЦИК РК Мухтар Ерман, по состоянию на 20.00 явка избирателей в регионах составила:

  • Акмолинская область — 73,81 процента;
  • Актюбинская область — 55,9 процента;
  • Алматинская область — 72,83 процента;
  • Атырауская область — 62,45 процента;
  • ЗКО — 65,49 процента;
  • Жамбылская область — 69,59 процента;
  • Карагандинская область — 77,39 процента;
  • Костанайская область — 77,28 процента;
  • Кызылординская область — 75,02 процента;
  • Мангистауская область — 59,14 процента;
  • Павлодарская область — 75,53 процента;
  • СКО — 75,49 процента;
  • Туркестанская область — 80,66 процента;
  • ВКО — 77,49 процента;
  • Нур-Султан — 57,06 процента;
  • Алматы — 32,25 процента;
  • Шымкент — 72,53 процента.

Среди проголосовавших — известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосуют на референдуме, читайте здесь.

Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.

#референдум #Конституция #поправки в Конституцию
вчера, 20:42
330
Жадра Жулмухаметова Журналист

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