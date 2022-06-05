Больше семи миллионов казахстанцев проголосовали на референдуме

В Казахстане по состоянию на 20:00 по времени Нур-Султана проголосовали 7 936 655 избирателей, это 67,65 процента от числа включённых в списки, передаёт BaigeNews.kz. Голосование завершилось в 12 регионах страны и 12 зарубежных участках.

Как сообщил член ЦИК РК Мухтар Ерман, по состоянию на 20.00 явка избирателей в регионах составила:

Акмолинская область — 73,81 процента;

Актюбинская область — 55,9 процента;

Алматинская область — 72,83 процента;

Атырауская область — 62,45 процента;

ЗКО — 65,49 процента;

Жамбылская область — 69,59 процента;

Карагандинская область — 77,39 процента;

Костанайская область — 77,28 процента;

Кызылординская область — 75,02 процента;

Мангистауская область — 59,14 процента;

Павлодарская область — 75,53 процента;

СКО — 75,49 процента;

Туркестанская область — 80,66 процента;

ВКО — 77,49 процента;

Нур-Султан — 57,06 процента;

Алматы — 32,25 процента;

Шымкент — 72,53 процента.

Среди проголосовавших — известные в стране личности, в том числе высокопоставленные чиновники. Как известные казахстанцы голосуют на референдуме, читайте здесь.



Напомним, что в воскресенье, 5 мая, в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Граждане РК отвечают на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года". Референдум закрепит окончательный переход Казахстана от суперпрезидентской формы правления к президентской в рамках плана политических реформ, предложенного Токаевым. Предполагается сократить участие президента в формировании верхней палаты парламента, ограничить его влияние на местные представительные и исполнительные органы, установить запрет на его членство в политических партиях на период президентства.

Кроме того, из Конституции исключаются упоминания о статусе, полномочиях и привилегиях первого президента.

Голосование началось в 07:00 по местному времени и продлится до 20:00 по времени Нур-Султана. Всего в день голосования работают свыше 10 тысяч участков, в том числе 65 в 52 зарубежных странах. В избирательные списки включены более 11,7 миллиона казахстанцев при населении республики свыше 19,1 миллиона человек.