Больше половины COVID-госпиталей закрыли в Афганистане из-за недостатка финансирования

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Двадцать один из 38 ковидных госпиталей в Афганистане закрылись из-за проблем с финансированием после прихода к власти талибов (движение запрещено в Казахстане), передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Представитель минздрава Афганистана Джавед Хаджир рассказал, что после вспышки коронавируса в стране создали 38 больниц для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас, по словам Хаджира, "из 38 больниц 17 функционируют, остальные 21 были закрыты".

Он добавил, что министерство здравоохранения Афганистана ведет переговоры с международными донорами о возобновлении работы больниц, ряд организаций уже согласились их финансировать.

По данным минздрава Афганистана, в стране всего зафиксировано более 150 тысяч случаев заболевания, семь тысяч из заразившихся умерли от инфекции.

Недостаток финансирования связан с тем, что Афганистан из-за "Талибана" и его действий находится под санкциями ООН. Ситуация в стране привела к тому, что западные банки заморозили иностранные активы Афганистана. В ООН заявляли, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане переживают глубокий кризис На их восстановление могут уйти десятилетия.