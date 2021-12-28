"Больному приходится покупать кровь". На заявление депутата ответили в Центре трансфузиологии

Фото: Фото Артема Чурсинова

Председатель правления РГП на ПХВ "Научно-производственный центр трансфузиологии" Сания Абдрахманова прокомментировала запрос депутата Мажилиса Гульдары Нурумовой к заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову о проблемах переливания крови казахстанским пациентам и высоких ценах на эту процедуру.

Напомним, в своем запросе депутат заявила, что компоненты крови не должны предоставляться платно, передает корреспондент BaigeNews.kz.





Нурумова привела следующие данные: за девять месяцев 2021 года в Казахстане провели 307 148 гемотранфузий (переливание крови - прим. ред.), из них 4 164 – платные. Больше всего платных гемотрансфузий провели в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области.

"Ни один врач не может на 100 процентов гарантировать успешное проведение лечения или операции. При хирургических вмешательствах в организм человека, при проведении различных манипуляций и операций, даже при, казалось бы, банальном аппендиците могут возникнуть разные непредвиденные ситуации и осложнения, в том числе и кровопотери. Все зависит от индивидуальных особенностей организма каждого отдельного больного, состояния его сосудов, органов, мышц, индивидуальной переносимости лекарственных препаратов, сопутствующих заболеваний и т.д. Какой бы ни был статус больного, кровопотеря – это всегда экстренная ситуация, которая требует неотложной помощи – переливания крови бесплатно и это гарантировано законом. Но при экстренной ситуации больному приходится покупать кровь и ее компоненты", – рассказала депутат Мажилиса в своем запросе.





Руководитель Научно-производственного центра трансфузиологии Сания Абдрахманова объяснила, почему в ряде случаев компоненты крови предоставляются платно в больнице.

"Это происходит при лечении пациентов на платной основе. То есть те пациенты, которые лечатся в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование - прим. ред.) или те пациенты, за лечение которых платит государство, получают лечение и компоненты крови бесплатно. Но это не значит, что те пациенты, которые лечатся платно, должны платить за кровь. Кровь пациенты не покупают. Производство крови – процесс дорогостоящий. В тариф компонента крови входит весь расходный материал, лабораторные реагенты и труд специалистов. Эти расходы должны возмещаться. Центр не может работать за свой счет, ему просто неоткуда брать деньги. Поэтому кто-то должен эту работу возмещать", – сказала Сания Абдрахманова.





Если данную работу не возмещает государство, значит, ее должна возмещать клиника, которая лечит пациентов на платной основе и имеет свой фонд. Как больница формирует стоимость услуги – это ее личное дело, никто в это не вмешивается, не считая необходимым это регулировать.

Поэтому частная клиника может вносить в калькуляцию вплоть до услуг юристов, все это учитывать на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. То же самое - и с оказанием такой помощи, как переливание крови, объяснили в центре.





"Мы обратились в Фонд социального медицинского страхования. Они пояснили, что при возникновении экстренного случая клиника может обратиться для заключения договора в фонд и обсудив обстоятельства, должны заключить на этот вид помощи, по которому лечат пациента. Чтобы пациент мог потом получать эти компоненты крови – то есть чтобы клиника могла бы от нас получать компоненты крови на бесплатной основе, а нам бы возмещал фонд. Мы так видим дальнейшее развитие ситуации. Мы будем обсуждать этот вопрос с фондом, потому что сейчас это единственный финансирующий государственный источник. И как решит фонд с уполномоченным органом, так мы и поступим. Потому что мы, как служба крови, ответственны просто за рекрутинг доноров, производство компонентов крови, их правильное тестирование, обработку, хранение, выдачу, но никак не за финансирование нашей службы. Наши издержки кто-то должен возмещать. Либо это будет делать фонд, либо, если фонд не примет какое решение, то это будет продолжать делать частная клиника", – заключила Сания Абдрахманова.





Фотографии Артема Чурсинова