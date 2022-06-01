Более тысячи подозреваемых проходят по делу о январских событиях - Генпрокуратура

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В целом по стране зарегистрировано 5 065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на пресс-конференции в СЦК. 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей.

"Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения, дела сразу направляются в суд. На сегодня в суд направлено 337 уголовных дел, из которых к различным мерам наказания осуждено 331 лицо. Судом по результатам рассмотрения уголовных дел об участии в массовых беспорядках, поступивших в рамках процессуального соглашения, к наказаниям не связанным с лишением свободы, осуждено 14 лиц. По закону указанная категория дел рассматривается не более десяти суток", - сказал Елдос Килымжанов.

"Все эти процедуры необходимы для вынесения справедливого судебного акта. (...) Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По своей специфике они очень сложные в плане расследования и доказывания, не только для нашей страны, но и за рубежом. По практике за три месяца или полгода завершить такие уголовные дела невозможно", - сказал Елдос Килымжанов.

Остальные уголовные дела судами рассматриваются в среднем до двух месяцев. Это связано с тем, что по делу необходимо провести судебное следствие, выслушать все стороны уголовного процесса, рассмотреть их доводы, заявил спикер. По его словам, суды тщательно изучают все детали и обстоятельства совершённого преступления.В ходе январских событий было повреждено более 1,5 тысячи объектов. По каждому проводили осмотр, изъятие вещественных доказательств, экспертизы по оценке материального ущерба.

"По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое. На сегодня только по делам специальных прокуроров в восьми регионах страны проведено более 20 тысяч следственных действий. Назначено 3,5 тысячи судебных экспертиз", - отметил спикер.